Стало известно о новых успехах ВС РФ в боях за Часов Яр в ДНР Марочко: ВС России закрепились на трех новых позициях в Часове Яре

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО

Военнослужащие ВС России приступили к активной фазе боев за Часов Яр в ДНР, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. В результате рывка российские военные закрепились на трех новых позициях в городе.

После небольшого интервала и позиционных боев в Часове Яре наши войска перешли к активной фазе освободительных действий. В ходе рывка ВС РФ закрепились сразу на трех новых позициях на северо-западе и юго-западе населенного пункта, — заявил Марочко.

Российские бойцы выдавливают и оттесняют ВСУ на запад Часова Яра. Пытаясь остановить продвижение войск России и стабилизировать ситуацию, противник увеличил количество атак ударными дронами, уточнил Марочко.

Ранее Марочко сообщил, что российские войска вплотную подошли к селу Григоровка в Донецкой Народной Республике. По его словам, армия РФ продвижением вдоль реки Северский Донец обеспечила себе прикрытие для атак.

До этого Марочко рассказал, что российские войска вышли на ближние подступы к населенному пункту Дорошовка в Харьковской области. По его словам, это вынудило командование Вооруженных сил Украины срочно перебрасывать дополнительные силы для удержания позиций. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.