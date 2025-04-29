Песков ответил на вопрос о реакции Киева на инициативу Путина по перемирию Песков: Киев пока не отреагировал на инициативу Путина по майскому перемирию

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Дмитрий Песков

Украина пока не отреагировала на предложение президента РФ Владимира Путина по перемирию в мае, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, из-за этого у Москвы нет понимания, присоединится ли Киев к инициативе.

Реакции от киевского режима мы тоже не услышали до сих пор. Пока очень трудно понять, киевский режим собирается присоединяться или нет, — сказал Песков.

Ранее Путин объявил перемирие с Украиной из гуманитарных соображений в дни 80-летней годовщины Победы с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая. В случае нарушений перемирия Киевом бойцы ВС РФ дадут адекватный ответ, отметили в Кремле.

Пресс-секретарь главы офиса украинского лидера Дарья Заривная заявила, что предложение Владимира Путина о перемирии в дни 80-летия Победы может быть тактической игрой. По ее словам, прекращение огня должно быть безусловным.

При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отметила, что Вашингтон хочет, чтобы прекращение огня на Украине стало постоянным. Она добавила, что президент США Дональд Трамп пока настроен оптимистично относительно перспектив завершения конфликта. До этого глава Белого дома признал, что в переговорах между Вашингтоном, Москвой и Киевом есть прогресс, однако ситуация остается нестабильной.