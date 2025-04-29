«Трамп реалист»: в США отреагировали на перемирие в дни 80-летия Победы Ливитт заявила, что Трамп оптимистично воспринял перемирие в дни 80-летия Победы

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Дональд Трамп

Вашингтон хочет, чтобы прекращение огня на Украине стало постоянным, заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. По ее словам, президент США Дональд Трамп пока настроен оптимистично относительно перспектив завершения конфликта.

Пока он сохраняет оптимизм по поводу возможности заключения сделки, но он также реалист. Оба лидера должны сесть за стол и путем переговоров найти способ завершить этот [конфликт], — заявила Ливитт.

28 апреля глава России Владимир Путин объявил перемирие с Украиной в дни 80-летия Победы. Российская сторона считает, что Киев должен последовать этому примеру. Временный режим прекращения огня продлится с 7:00 8 мая до 00:00 в ночь на 11 мая.

До этого президент США Дональд Трамп признал, что в переговорах между Вашингтоном, Москвой и Киевом есть прогресс, однако ситуация остается нестабильной. Стороны движутся вперед, однако успех урегулирования зависит от множества факторов, подчеркнул политик.

Тем временем на Украине заверили, что страна готова к переговорам, если Россия объявит полное прекращение огня. В предложениях делается акцент на том, что стороны должны взаимно соблюдать перемирие.