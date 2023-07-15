Надолго ли вернется лето: какая погода будет в России с 17 по 23 июля Синоптики рассказали NEWS.ru о погоде в Москве, Санкт-Петербурге, а также в других регионах страны

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На следующей неделе в Москву вернется настоящее лето. Однако теплая погода не задержится в столице из-за надвигающихся циклонов, которые придут с северо-западного направления. Погода на Урале и Поволжье, где долгое время держалась жаркая погода, придет к климатической норме, а в ДНР и ЛНР пройдут проливные дожди. Какую погоду ждать с 17 по 23 июля в разных регионах России — в материале NEWS.ru.

Какая погода будет в Москве

Следующая неделя начнется с солнечной летней погоды. Об этом NEWS.ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Настоящая летняя погода прогнозируется именно в понедельник, 17 июля — от 25 до 27 градусов тепла. По Московской области до 28 градусов тепла. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди», — заявил он.

Синоптик отметил, что в понедельник и во вторник будет много солнца, а значит, почва успеет прогреться и передаст тепло в наземный слой воздуха.

По словам Вильфанда, во вторник, 18 июля, температура останется такой же теплой. Ночная температура будет от 12 до 17 градусов тепла, а дневная — от 22 до 27 градусов. Температура в эти дни будет на один градус выше климатической нормы.

Метеоролог, однако, заверил: не стоит ожидать, что такая температура задержится в Москве.

«В среду начнется другой климатический процесс, а именно — очередная серия циклонов. Циклон будет перемещаться с северо-запада. Северные ветра принесут понижение температуры. Существенных осадков не прогнозируется, но в течение следующей недели будет преобладать переменная облачность и кратковременные дожди», — пояснил он.



По словам Вильфанда, на следующей неделе погоду в Москве и Московской области будет определять циклоническая деятельность.

«Погодная неустойчивость в метеорологическом смысле. В среду и четверг температура будет от 19 до 24 градусов тепла. В пятницу, субботу и воскресенье температура в столице будет от 18 до 22 градусов тепла. Конечно, это не 16 градусов, но температурный фон во второй половине следующей недели будет на 2–2,5 градуса ниже многолетних значений», — заявил синоптик.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Где температура упадет сразу на 15 градусов

Вильфанд также подчеркнул, что погода в разных частях циклона всегда неодинаковая.

«В центральной части России — холодно. А вот на Урале жара несусветная. Там за 40 градусов тепла.

На следующей неделе воздушные массы перенесутся с юга-запада на восток. И там начнется заметное похолодание — на целых 15 градусов. На следующей неделе температура на Урале будет от 23 до 25 градусов тепла. Похолодание ожидает также и Поволжье, где на этой неделе стояла жаркая погода. Это рекордные цифры. Такой жары в этих регионах никогда не было», — рассказал он.

По словам Вильфанда, температура приблизится к норме и в ряде других регионов России: в Татарстане, Башкирии, Новосибирске, Самарской, Томской, Свердловской, Челябинской, Омской и Кемеровской областях.

«На этой неделе в этих регионах была очень жаркая погода — до 35 градусов тепла. Но и там температура придет к климатической норме. Обычно после такого резкого перехода возникают многочисленные природные опасные явления, например, сильный ветр и обильные осадки», — предупредил метеоролог.

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Кому грозит циклон

Венгерский циклон пришел в ДНР и ЛНР, а также в Курскую и Белгородскую области, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он пояснил, что в выходные циклон затронет Черноземье, а со следующей недели пройдется по Уралу.

«Циклон идет стремительно. Он принесет в эти области очень сильные дожди. Практически за сутки циклон пройдет от Белгорода до Волгограда. Его скорость составляет около 40 км в час. Он затронет все черноземные территории: Донецкую Народную республику, Луганскую Народную республику, Курскую и Белгородскую области», — сказал метеоролог.

По его словам, сильные ливни также будут в Воронежской области. Наиболее интенсивные осадки стоит ждать в южной части Воронежа, в населенном пункте Лиски и Бутурлиновке.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Уже в эту субботу этот циклон придет в Пензенскую и Тамбовскую области. В воскресенье придет в Саратовскую, Волгоградскую области», — рассказал Шувалов.

Он отметил, что венгерский циклон начнет «притормаживать» уже в воскресенье.

«Дальше циклон из Заволжье Нижегородской области, а также их Волгоградскую и Саратовскую области переместится в Оренбургскую, Челябинскую область и Башкирию. В Ростовской области уже в воскресенье осадков не будет. Венгерский циклон не затронет Ставрополье, Кубань», — заявил он.

Из-за сильной жары в России начались пожары

Высокие температуры на Урале, в Сибирском федеральном округе на текущей неделе спровоцировали лесные пожары. Один из них перекинулся на жилой поселок. По данным управления МЧС Свердловской области, село Шайдуриха в Невьянском городском округе загорелось во второй половине дня 12 июля. Сгорело более 40 строений, власти сообщили об одном погибшем. К утру 13 июля сотрудникам МЧС удалось локализовать горение, борьба с огнем велась всю ночь.

В Авиалесоохране сообщили, что в Свердловской области 13 июля действовало около 27 лесных пожаров на площади 3887 гектара. Уральский регион оказался на пятом месте среди субъектов РФ по масштабам территорий, пройденных огнем, — после Якутии, Хабаровского края, Амурской области и Ханты-Мансийского автономного округа.

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