Россиян предупредили о надвигающейся жаре, способной гнуть рельсы ВНИИ ГОЧС: аномальная жара может перегреть подстанции в четырех федеральных округах

Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Аномальная жара на текущей неделе может стать причиной деформации железнодорожного полотна и перегрева трансформаторных подстанций в четырех федеральных округах. Об этом предупредили во Всероссийском научно-исследовательском институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Там отметили, что в настоящее время жаркая сухая погода с температурой воздуха на 3-8 градусов выше средних климатических значений сохраняется в южных регионах Уральского федерального округа, а также в Башкирии, Омской, Томской, Новосибирской, Оренбургской и Астраханской областях.

В этих регионах существуют риски возникновения инцидентов и происшествий, связанных с отключением холодильных установок, систем кондиционирования воздуха, электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, а также деформацией железнодорожного полотна, — отмечают специалисты.

Ранее ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что погода в курортном городе Сочи на грядущей неделе продолжит приносить неудобства местным жителям и туристам. До 11 июля в Сочи запретили купаться в море из-за риска смерчей. Спасатели рекомендовали жителям и гостям Сочи принять все необходимые меры предосторожности, а также временно отказаться от отдыха у воды.

9 июля ливень обрушился на сочинский микрорайон Хоста, смыл автомобили и подтопил несколько домов, жителей одного пришлось эвакуировать. За ночь выпало около 80 мм осадков.