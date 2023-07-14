«Осенняя пора закончится»: синоптик рассказал о погоде в выходные Синоптик Шувалов спрогнозировал потепление в Москве в выходные

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве в выходные закончатся осенние холода, температура повысится до 22–24 градусов тепла, однако дожди продолжат идти, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. Он добавил, что ветер по-прежнему будет северный и северо-западный, до 3 м/с.

В выходные осенняя пора закончится, без дождей не обойдется, но они не будут такими продолжительными и повсеместными. Погода повысится до 22–24 градусов тепла. Погода будет преимущественно облачной, с прояснениями в воскресенье, — рассказал метеоролог

Ранее москвичей предупредили о рекордном похолодании. В Центре погоды «Фобос» отметили, что такие похолодания происходят не чаще одного раза в 15 лет. Кроме того, метеорологи назвали 12 июля самым холодным днем за последние 75 лет.

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд попросил россиян не паниковать из-за резкой перемены погоды. По словам синоптика, июль прогнозировался контрастным, когда горячая волна сменяется более холодной. Он также отметил, что метеорологические контрасты — норма для этого времени года.