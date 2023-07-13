«Огонь дошел за полчаса»: как бушуют лесные пожары в Свердловской области Пожар уничтожил десятки домов в селе Шайдуриха под Екатеринбургом. Подробности — в материале NEWS.ru

Фото: МЧС РФ

В Свердловской области на фоне сильной жары начались лесные пожары. Один из них перекинулся на жилой поселок. В селе Шайдуриха в 75 километрах от Екатеринбурга сгорело более 40 строений, власти сообщили об одном погибшем. К утру 13 июля сотрудникам МЧС удалось локализовать горение, борьба с огнем велась всю ночь. Как жители уральского поселка переживают случившееся и что известно о происшествии — в материале NEWS.ru.

Как начался пожар в Шайдурихе

По данным управления МЧС Свердловской области, село Шайдуриха в Невьянском городском округе загорелось во второй половине дня 12 июля. Причиной стал верховой лесной пожар, который перекинулся на дома.

«Быстрому распространению огня способствует сухая и ветреная погода, порывы ветра местами достигают 27 м/с. МЧС России наращивает силы и средства. Дополнительно направлена группировка из Екатеринбурга, а также вертолет Ми-8 МЧС России. Жителей населенного пункта эвакуируют», — говорилось в вечерней сводке МЧС от 12 июля.

Как пишет портал 66.ru, изначально огонь от лесного пожара перекинулся на четыре рыбацких домика на территории базы отдыха. Издание Baza уточняет, что пожар начался с возгорания деревянной постройки на территории базы отдыха «Артель старателей Нейва». Затем «огонь быстро пошел по лесопосадке» и уже через километр добрался до жилых домов. Вначале загорелись три дома на северо-западной стороне села, затем огонь перешел в западную часть.

Власти Невьянского городского округа ввели режим чрезвычайной ситуации.

Как лесной пожар перекинулся на село в Свердловской области

Природный пожар в Невьянском городском округе начался за несколько дней до того, как добрался до Шайдурихи, рассказал исполняющий обязанности директора Уральской авиабазы Александр Петров.

«Ликвидация возгораний в указанном районе велась с 10 июня. Во второй половине дня 12 июля из-за шквалистого и порывистого ветра в условиях экстремально высокой температуры воздуха огонь за два часа продвинулся на семь километров в сторону села Шайдуриха, став возможной причиной пожара в населенном пункте. А впоследствии площадь пожара разрослась с 0,8 гектара до 700 гектаров», — объяснил Петров.

По его словам, тушение лесного пожара в Невьянском районе осложняется его труднодоступностью: территория заболочена и технике сложно подобраться к очагам возгорания.

Фото: МЧС РФ

Что говорят жители сгоревшего села

Жители Шайдурихи еще накануне опасались, что огонь от лесного пожара перекинется на их дома и дачные участки.

«Посмотрите, что творится на озере Аятском, за ним горит лес. У нас вся деревня в дыму. Ветер очень сильный, все идет на нас», — предупреждала накануне одна из местных жительниц корреспондентов портала E1.RU.

По словам другой собеседницы издания, 12 июля Шайдуриха была окутана дымом, а на трассе Реж — Невьянск видимость была «практически нулевая». За день до этого рядом с селом уже горел лес — «его, видимо, потушили не до конца», предположили местные жители. Люди жаловались, что «уже несколько дней подряд с озера Аятского идет дым», а на участки «летит пепел».

«Несколько дней со стороны озера шел дым, но огня видно не было. В какой-то момент я решила отвезти детей в соседнюю деревню. Собрала документы. А когда вернулась — уже был открытый огонь. До домов огонь дошел буквально за полчаса-час, вероятно, из-за сильного ветра», — рассказала еще одна местная жительница.

По ее словам, в селе сгорело несколько улиц, а также кладбище и лесопилка. Женщина добавила: «Все начало гореть, когда сменилось направление ветра».

Фото: МЧС РФ

«Еще позавчера пепел был по всей деревне, дышать было нечем! Все звонили [в экстренные службы], а нам говорили: „Все под контролем!“ Вот тебе и контроль», — резюмировала она.

Владельцы участков в садах «Лесные дачи» на другой стороне озера Аятского также сообщали про верховой пожар, который грозил перекинуться на дома.

Что происходит в Шайдурихе сейчас

К утру 13 июля пожарным удалось локализовать огонь на площади 4,1 тысячи квадратных метров.

«Работы по борьбе с пожаром длились всю ночь. <...> Огнем повреждено 41 строение. Сейчас силы и средства огнеборцев сосредоточены на ликвидации отдельных очагов возгорания», — добавили в МЧС.

По состоянию на 11:30 мск пожар тушат с воздуха вертолеты Ми-8 МЧС России и Минобороны, а также самолет-амфибия Бе-200. По данным спасателей, авиация совершила «40 сбросов [воды] общим объемом более 180 тонн».

«Для разведки обстановки в зоне пожара задействована беспилотная авиационная система. С населением работают психологи МЧС России. Всего к ликвидации возгорания привлечена группировка в количестве более 250 человек и 68 единиц техники», — заявили в ведомстве.

Есть ли жертвы и пострадавшие

Как пишет издание Baza, при пожаре в Шайдурихе погибла женщина — 71-летняя Вера Гайко. Также пострадал ее супруг Владимир, его госпитализировали с ожогами. Сами они из города Верхняя Пышма Свердловской области, в Шайдурихе у них была дача. Издание уточняет, что из села эвакуировали 64 человека. Но по данным местного сайта E1 на утро 13 июля, из села выехали 290 жителей из 365.

По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева 12 июля были мобилизованы медицинские учреждения Невьянска. На место пожара прибыли медики скорой помощи, сообщают в региональном департаменте информационной политики. По данным ведомства, медики Невьянской ЦРБ оказали помощь двум местным жителям, получившим ожоги.

«Зарегистрировано два обращения. Одно от мужчины, получившего ожоги нижних конечностей, он был госпитализирован в Невьянскую ЦРБ. Его состояние специалисты оценивают как удовлетворительное. Еще один мужчина получил ожог кистей рук, помощь ему была оказана на месте, от госпитализации отказался», — заявили в ведомстве.

Фото: МЧС РФ

Какую помощь оказывают пострадавшим

В департаменте информационной политики Свердловской области добавили, что волонтеры свердловского Дома добровольца собирают первую партию гуманитарной помощи для жителей Шайдурихи. Первые машины с гуманитарной помощью уже выехали в село.

«На базе Дома добровольца была собрана гуманитарная помощь со складов Российского Красного Креста: средства личной гигиены, постельные принадлежности, чайники, микроволновки, обогреватели, кровати — все, что сейчас требуется для жителей села Шайдуриха, которые остались без крова над головой», — рассказала доброволец Всероссийского корпуса спасателей Евгения Миронович.

Ожидается, что в населённый пункт также доставят тонну питьевой воды, продукты питания, газовые горелки и плиты, чтобы местные жители могли готовить еду.

Сколько лесных пожаров в Свердловской области

Как сообщили в Авиалесоохране, по состоянию на 13 июля в Свердловской области действовало 27 лесных пожаров на площади 3887 гектара. Уральский регион оказался на пятом месте среди субъектов РФ по масштабам территорий, пройденных огнем, — после Якутии, Хабаровского края, Амурской области и Ханты-Мансийского автономного округа.

Помимо сильной жары Свердловскую область окутал смог и запах гари. Их причиной, по данным местных СМИ и Telegram-каналов, стали несколько крупных природных пожаров, в том числе в Невьянском округе, где располагается село Шайдуриха. В окрестностях пострадавшего населенного пункта, как пишет ТАСС, бушуют два природных пожара на площади 192 гектара. Их тушением занята авиация.

«Ситуация непростая, в Екатеринбурге стоит сильная жара, побиты температурные рекорды за всю 190-летнюю историю наблюдений: столбики термометров поднялись до +40 °С. При отсутствии осадков и сильном ветре дым от возникающих пожаров разносится на большие расстояния», — комментировал ситуацию начальник департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков.

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Какие еще поселки пострадали в Свердловской области

В апреле — мае из-за засушливой погоды и жары почти вся Свердловская область находилась во власти природных пожаров. Самое масштабное ЧП случилось в поселке Сосьва 25 апреля. Там сгорело несколько сотен домов, два человека погибли. В квартиры маневренного фонда расселили девять семей общей численностью 23 человека. Огонь уничтожил восемь вагонов с лесом, частично пострадала инфраструктура РЖД, повреждены ЛЭП и трансформаторы, без электричества остались 1,4 тысячи человек.

Местные жители уже называют трагедию в Шайдурихе второй Сосьвой.

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