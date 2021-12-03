На 93-м году жизни скончалась актриса Нина Ургант

Умерла бабушка Ивана Урганта, народная артистка РСФСР Нина Ургант. Ей было 92 года. Многим она запомнилась по роли в фильме «Белорусский вокзал», где исполнила песню «Нам нужна одна победа». В последнее время она страдала от прогрессирующей болезни Паркинсона. Трагическое известие подтвердили в пресс-службе Александринского театра, где служила актриса, передаёт ТАСС.

Нина Николаевна Ургант, ветеран нашего театра, скончалась на 93-м году жизни, — сказала собеседница агентства.

Информация о прощании и похоронах Ургант будет обнародована позднее.

Среди наиболее ярких работ актрисы в кино — роли в фильмах «Вступление», «Я родом из детства», «Сыновья уходят в бой», «Белорусский вокзал». Свою последнюю роль она сыграла в 2008 году в фильме «Азиат».

За роль в картине «Вступление» Нина Ургант была удостоена специального приза Венецианского кинофестиваля. Кроме того, ей вручалась театральная премия «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.

Нина Ургант родилась 4 сентября 1929 года в городе Луга (Ленинградская область). Во время Великой Отечественной войны она вместе с матерью проживала в оккупированном Даугавпилсе (Латвийская ССР, ныне — Латвийская Республика). После войны семья переехала в Ленинград. В школьные годы принимала участие в самодеятельности — пела и играла на гитаре. В 1953 году окончила Ленинградский театральный институт им. А. Н. Островского (ныне — Российский государственный институт сценических искусств, Санкт-Петербург).

В 2014 году Нина Ургант рассказала, что у неё выявили болезнь Паркинсона.