В Москве проходит прощание с Александром Градским

По официальной статистике число новых случаев заражения коронавирусом в России за сутки составило 32 837, это на 189 человек больше, чем накануне. Скончались 1 226 заболевших, выздоровели 35 679 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием. Общее число погибших от COVID-19 за время пандемии достигло 276 419, заражённых — 9 669 718 человек.

Наибольшее число заболевших выявлено в Москве (2 757), Московской области (2 008) и Санкт-Петербурге (2 419). По состоянию на 26 ноября, полную вакцинацию в России прошли 60,795 млн человек. Коллективный...