В Москве проходит прощание с Александром Градским

В театре «Градский холл» проходит церемония прощания с певцом и композитором Александром Градским. Почтить память артиста пришли члены семьи, коллеги, его ученики и актеры театра. В зале звучат песни в его исполнении.
Сотни поклонников музыканта выстроились с цветами у дверей театра «Градский холл», в котором певец семь лет проработал художественным руководителем.
Градский скончался в ночь на 28 ноября на 73-м году жизни. Об экстренной госпитализации музыканта стало известно 26 ноября. Сообщалось, что артисту стало плохо дома, врачи заподозрили у него инсульт. Также известно, что в начале ноября исполнителя беспокоило пониженное артериальное давление. По данным СМИ, причиной смерти певца стал инфаркт головного мозга.
Похороны композитора состоятся на Ваганьковском кладбище.
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Ранее президент России Владимир Путин и премьер Михаил Мишустин в связи с кончиной Градского выразили соболезнования его родственникам.
Как сообщалось, за месяц до смерти Александр Градский сыграл свадьбу с моделью и актрисой Мариной Коташенко, с которой жил гражданским браком 17 лет. У пары родились два сына. Известно, что Градский выступал против официального оформления брака и утверждал, что и так обеспечивает своих близких всем необходимым. Однако после того как осенью у композитора начались проблемы со здоровьем, он всё же женился на Коташенко.