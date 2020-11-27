Мурашко заявил, что Россия откроет границы, как только это станет возможно

https://static.news.ru/photo/88a32ad2-30aa-11eb-bd73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти России откроют границы и сообщение с другими странами, как только это станет возможным в условиях пандемии, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Мы должны понимать, что процесс распространения [коронавируса] всегда связан с передвижением людей. Поэтому те ограничения, которые сегодня вынужденно вводятся, способствуют прерыванию цепочек распространения. Как только ситуация позволяет, границы тут же открываются, — цитирует Мурашко РИА Новости.

Россия закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение с 27 марта из-за распространения коронавируса. Летать могли только специальные рейсы, которые возвращали застрявших в других странах российских туристов домой. Кроме того, кабмин с 30 марта поручил закрыть и движение через границы РФ по автомобильным трассам, железнодорожным, пешеходным и другим пропускным пунктам. К этому дню авиасообщение с несколькими странами возобновлено.

Как ранее писал NEWS.ru, в конце октября исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе прогнозировала, что Россия может полностью открыть закрытые на время пандемии границы к марту 2021 года.

Она рассчитывает, что это поможет отечественной туристической отрасли быстрее восстановиться после пандемии.