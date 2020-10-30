В АТОР заявили о возможном открытии российских границ в марте

https://static.news.ru/photo/d16b2eb2-1ad5-11eb-ab8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Иностранные туристы смогут начать путешествовать по России уже весной 2021 года. Открытие границ может начаться в марте — апреле. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Она пояснила, что это поможет отечественной туристической отрасли быстрее восстановиться после пандемии.

Несмотря на то что темпы роста объёмов въездного туризма пока ограничены сложной эпидемиологической обстановкой в мире, мы ожидаем, что постепенное открытие России для иностранных путешественников начнётся в марте — апреле 2021 года, — рассказала Ломидзе в интервью телеканалу RT.

Россия закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение с 27 марта из-за распространения коронавируса. Летать могли только специальные рейсы, которые возвращали застрявших в других странах российских туристов домой. Кроме того, кабмин с 30 марта поручил закрыть и движение через границы РФ по автомобильным трассам, железнодорожным, пешеходным и другим пропускным пунктам. К этому дню авиасообщение с несколькими странами возобновлено.

Как писал NEWS.ru, инструменты государственной поддержки в сфере отдыха для детей могут включить в национальный проект по туризму, который сейчас находится в разработке. Об этом заявила советник руководителя Ростуризма Юлия Рыбакова.