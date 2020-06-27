Мишустин подписал постановление о продлении срока доплат медикам

https://static.news.ru/photo/463565d8-b847-11ea-b486-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики, работающие с пациентами, заражёнными коронавирусом, продолжат получать доплату за особые условия труда в июле и августе, соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Ранее кабмин установил стимулирующие выплаты на период пандемии с апреля по 30 июня 2020 года.

Поддержать врачей, средний и младший медперсонал, водителей скорых, которые сейчас трудятся в условиях повышенной нагрузки, распорядился президент России Владимир Путин. Срок продлён до конца лета, — говорится в пояснении к постановлению.

Особо уточняется, что выплаты должны рассчитываться, исходя из самого факта работы с больными коронавирусом, без привязки ко времени. Премьер-министр также обязал глав регионов контролировать, чтобы медики получали положенные выплаты в кратчайшие сроки — как только средства попадают в регионы, они сразу должны доводиться до получателей.

Как писал NEWS.ru, правительство установило стимулирующие выплаты для работников здравоохранения, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медпомощи больным COVID-19. Врачам в стационарах надбавки составляют 80 тыс. рублей, среднему медперсоналу — 50 тыс. рублей, младшему — 25 тыс. рублей, врачам скорой помощи — 50 тыс. рублей, прочему медперсоналу, включая водителей, — 25 тыс. рублей.

Однако по всей стране врачи начали жаловаться на отсутствие обещанных доплат. 15 мая на проблему обратил внимание президент Владимир Путин. Следом начались проверки СКР и прокуратуры. Так, например, медики станции скорой помощи в Буйнакске получили выплаты за работу с COVID-пациентами только после вмешательства прокуратуры.