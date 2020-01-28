https://static.news.ru/photo/f514e3ec-41d9-11ea-a175-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минздрав России планирует сильнее мотивировать население на прохождение диспансеризации. Для этого будут привлечены некоммерческие организации (НКО).

Директор департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава Людмила Летникова заявила, что необходимо мотивировать население на раннюю диагностику, в том числе для выявления признаков рака на ранней стадии.

Диспансеризация ведётся, но нельзя сказать, что до каждого жителя РФ этот посыл о раннем обследовании дошёл, — заявила Летникова на круглом столе Совфеда, который был посвящён онкологическим заболеваниям.

По её словам, Минздрав планирует получить предложения от НКО по введению ответственности за непрохождение диспансеризации на законодательном уровне. Работа с работодателями ещё не выстроена, необходимо, чтобы они несли ответственность за здоровье своих сотрудников, подчеркнула Летникова.

Как писал NEWS.ru, жителям столицы стала доступна электронная медкарта. С 14 января 2020 года они могут видеть результаты анализов и протоколы осмотра в ней. Также будут указаны данные лабораторных и радиологических исследований с 2019 года и результаты осмотров врачей в поликлинике с 2017 года. Для доступа к электронным картам необходимо авторизоваться на портале mos.ru.