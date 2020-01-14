Жители столицы с 14 января смогут увидеть результаты анализов и протоколы осмотра врачей в своей электронная карте.
Для этого москвичам нужно оставить заявку на mos.ru, воспользовавшись услугой «Запрос, изменение и отмена доступа к электронной медицинской карте».
Как
Заявку на просмотр своих электронных медкарт смогут подать только авторизованные пользователи портала mos.ru. Доступ к картам ребёнка будет только у тех родителей, у которых подтверждена информация о родстве в личном кабинете.
В течение года в «Единой электронной медицинской карте» появятся новые разделы, посвящённые прививочным картам, семейному анамнезу, диспансеризации и вызовам скорой помощи.
В июле 2019 года Министерство здравоохранения России разработало медицинскую карту ВИЧ-положительного пациента, которая унифицирует учёт людей с вирусом иммунодефицита человека в стране, писал NEWS.ru.
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