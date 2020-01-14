https://static.news.ru/photo/4716b62c-36c0-11ea-9efc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simon Belcher/imageBROKER.com/Global Look Press

Жители столицы с 14 января смогут увидеть результаты анализов и протоколы осмотра врачей в своей электронная карте.

Для этого москвичам нужно оставить заявку на mos.ru, воспользовавшись услугой «Запрос, изменение и отмена доступа к электронной медицинской карте».

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, для жителей столицы будут доступны результаты лабораторных и радиологических исследований с 2019 года, а также истории заболеваний и результаты осмотров врачей в поликлинике с 2017 года.

Заявку на просмотр своих электронных медкарт смогут подать только авторизованные пользователи портала mos.ru. Доступ к картам ребёнка будет только у тех родителей, у которых подтверждена информация о родстве в личном кабинете.

В течение года в «Единой электронной медицинской карте» появятся новые разделы, посвящённые прививочным картам, семейному анамнезу, диспансеризации и вызовам скорой помощи.

В июле 2019 года Министерство здравоохранения России разработало медицинскую карту ВИЧ-положительного пациента, которая унифицирует учёт людей с вирусом иммунодефицита человека в стране, писал NEWS.ru.