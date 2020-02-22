https://static.news.ru/photo/2363556a-5573-11ea-bd35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Судебные приставы должны проходить ежегодный экзамен на знание Конституции и законов. Такой проект предложили в Минюсте.

Министерство юстиции России подготовило документ, в котором предусматривается прохождение судебными приставами ежегодного теста на знание Конституции РФ, законодательных и иных нормативных правовых актов. Экзамен будет включать в себя 50 вопросов, формирующихся автоматически, ответить на которые нужно в течение часа.

В случае если сотрудник не прошёл проверку знаний, к следующей проверке знаний он допускается не ранее 7 рабочих дней со дня предыдущей проверки, — говорится в проекте.

Однако в проекте нет упоминания о санкциях в отношении приставов, которые «завалили» экзамен на знание законов. Отмечается только, что копии актов проверки будут храниться в личных делах.

Как писал NEWS.ru, 13 февраля Госдума утвердила во втором чтении президентский законопроект о поправках в Основной закон. Документ может быть принят, если в третьем чтении его поддержат более 75% членов парламента.