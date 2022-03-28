Глава Минтруда РФ предложил повысить МРОТ и прожиточный минимум

Минтруд совместно с Минэкономразвития и Минфином разрабатывают предложения по индексации МРОТ и прожиточного минимума. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, сообщает РИА Новости. Он добавил, что в ближайшее время пакет предложений будет представлен. Министр также напомнил, что ранее глава государства Владимир Путин поручил ведомствам совместно сформировать предложения по увеличению минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума.

Свои предложения совместно с министерством экономического развития и министерством финансов мы сейчас формируем. В ближайшее время они будут представлены, — сказал Котяков на заседании комитета Госдумы.

Накануне стало известно, что Минтруд и Минфин РФ должны будут в срок до 28 марта предложить правительству параметры повышения социальных выплат, об этом говорится на сайте кабмина. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее потребовал от министерств предоставить условия увеличения соцвыплат в ближайшее время.

В начале марта президент России Владимир Путин подписал закон, который содержит комплекс мер, направленных на поддержку граждан и бизнеса в условиях санкций. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.