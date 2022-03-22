Минтруд и Минфин представят параметры повышения соцвыплат до 28 марта
Антон Соловьев
Антон Соловьев
12:25, 22 марта 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Минтруд и Минфин РФ должны будут в срок до 28 марта предложить правительству параметры повышения социальных выплат, об этом сообщается на сайте кабмина. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее потребовал от министерств предоставить условия увеличения соцвыплат в ближайшее время.
Минтруду и Минфину России необходимо совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ проработать до 28 марта и представить в правительство РФ параметры повышения размеров всех социальных выплат, включая пособия, а также размеров пенсий, заработной платы работников бюджетной сферы, прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, — отмечается на сайте кабмина.
Ранее правительство России расширило безработным гражданам доступ к социальным контрактам. Согласно подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным постановлению, доход лиц, уволенных после 1 марта, не будет учитываться при оценке дохода семьи для заключения такого контракта.
16 марта увеличение социальных выплат, пенсий, прожиточного минимума, МРОТ и зарплат бюджетников анонсировал президент РФ Владимир Путин. Он поручил кабмину рассчитать точные параметры повышения выплат.