Минтруд и Минфин представят параметры повышения соцвыплат до 28 марта

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В совете Духовного управления мусульман (ДУМ) России собираются принять принять фетву (заключение) о многожёнстве в условиях современной России 22–23 марта, сообщила «Газета.Ru». Это поможет урегулировать отношения, если мужчина заключает ещё один религиозный брак, объяснил зампред ДУМ, муфтий Ильдар Аляутдинов.

Конкретно эта фетва призвана отрегулировать отношения между мужчиной и женщиной в случаях, когда мужчина совершает повторный религиозный обряд бракосочетания со второй женой. В России, особенно в регионах, где преобладает мусульманское...