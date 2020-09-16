Миллер пообещал массовую газификацию сёл в ближайшие пять лет

https://static.news.ru/photo/9fdbea62-f81b-11ea-85a7-fa163e074e61_660.jpg Алексей Миллер Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава «Газпрома» Алексей Миллер пообещал президенту РФ Владимиру Путину, что следующая пятилетка работы компании будет носить «ярко выраженный социальный характер». Особое внимание, по его словам, будет уделяться газификации сёл.

Новую пятилетку можно охарактеризовать таким образом, что она носит ярко выраженный социальный характер, и это главное отличие по сравнению с той работой, которую мы вели в предыдущие годы, — цитирует РИА Новости Миллера.

На встрече с президентом он также подчеркнул, что газификации российских сёл будет сейчас уделяться «самое пристальное внимание». По словам Миллера, к концу 2025 года газификация завершится в 24 субъектах РФ. Таким образом, 35 российских регионов будут полностью газифицированы в рамках этой работы.

Путин в июне поручил правительству совместно с региональными властями и «Газпромом» завершить поэтапную газификацию регионов к 2024-му и к 2030-му году и найти источники финансирования для подключения граждан к газораспределительным сетям без привлечения их средств. Минэнерго тогда предложило создать единого оператора газификации в каждом регионе, в основном им станет «Газпром». При этом «Газпром» уже начал вести переговоры с правительством о мерах господдержки этой программы.

Как писал NEWS.ru, Министерство энергетики решило в качестве эксперимента бесплатно провести газ жителям четырёх субъектов России. Согласно инициативе ведомства, проживающим в Московской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях теперь не придётся платить за проведение газа к домам и дачам. Пилотный проект получил название социальной концепции газификации. Ожидается, что реализация программы начнётся в середине 2021 года. Право на льготу получат все жители этих регионов независимо от того, сколько времени они проводят на участке, который собираются газифицировать. Финансирование программы будет осуществляться за счёт спецнадбавок к тарифам на транспортировку газа и амортизационных отчислений газораспределительных компаний. В настоящее время газификации участка гражданам обходится от 45 до 280 тысяч рублей в зависимости от региона.