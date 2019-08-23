https://static.news.ru/photo/518c6b2e-c663-11e9-bb71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Очистку поля в районе подмосковного Жуковского, где 15 августа аварийно приземлился самолёт «Уральских авиалиний», завершат в воскресенье, 25 августа.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на технического представителя авиакомпании Бориса Боркина, в субботу, 24 августа планируется закончить демонтаж корпуса Airbus A321 и вывезти все части летательного аппарата. Оставшийся от операции мусор уберут с кукурузного поля в воскресенье, 25 августа.

Боркин еще раз подчеркнул, что никакие детали и компоненты самолёта не будут использованы в другой технике.

Лайнер «Уральских авиалиний», летевший в Симферополь, совершил аварийную посадку сразу после вылета из подмосковного аэропорта Жуковский 15 августа. Никто из 223 человек, находившихся на борту, не погиб, хотя несколько десятков пассажиров обратились за медицинской помощью. За проявленное мужество и профессионализм перед лицом чрезвычайной ситуации пилотов самолёта представили к званию Героев России.

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