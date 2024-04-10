Масштабное половодье в России: новости на утро 9 апреля

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

В МЧС России сообщили, что главными причинами масштабного половодья в России стали промерзание почвы, большие запасы снега, резкое потепление и осадки. Как обстоит ситуация с половодьем в регионах страны к утру 10 апреля?

Что говорят спасатели

По итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства под руководством главы МЧС РФ Александра Куренкова в ведомстве сообщили, что по всей стране подтоплено более 10 тысяч домов.

«Переувлажнение почвы осенью, ее последующее промерзание зимой, значительные снегозапасы, резкое весеннее потепление и обильные осадки — все это привело к тому, что на территории страны подтоплено более 10 тысяч жилых домов», — отметили в ведомстве.

Какая обстановка в Оренбуржье

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин вылетел в Оренбургскую область в связи с паводками. Также глава Минстроя посетит Курганскую и Тюменскую области. Будет проведен анализ и дана оценка ситуации, в том числе для принятия необходимых оперативных решений и формирования плана дальнейших действий.

«Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин по поручению президента РФ Владимира Путина вылетел в Оренбургскую область», — говорится в сообщении.

Глава МЧС России Александр Куренков совершил облет подтопленных территорий в Оренбургской области. В пресс-службе ведомства отметили, что вместе с главой министерства обстановку с воздуха оценили полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и глава региона Денис Паслер.

«Александр Куренков вместе с <...> Игорем Комаровым и <...> Денисом Паслером оценили с воздуха оперативную обстановку», — говорится в сообщении.

Telegram-канал Mash написал, что более 30 собак погибли из-за прорыва дамбы в Оренбуржье. Питомцев оставили местные жители во время эвакуации, некоторые из них были на цепи.

Как сообщает канал, спасатели, волонтеры и неравнодушные жители региона продолжают объезжать затопленные территории в поисках оказавшихся в западне животных. Испуганные и оголодавшие кошки и собаки охотно идут на руки, а крупный рогатый скот приходится силой вытаскивать из воды.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По данным Mash, в день удается спасти около 100 животных, но их некуда определять. Также на это не хватает денег. Хозяев найти затруднительно, поэтому часть спасенных четвероногих люди оставляют у себя, остальных — куда удастся пристроить.

Кроме того, в регионе организован сбор средств на помощь пострадавшим животным. Большую часть жертвуют местные жители, которые сами остались без жилья.

Что происходит в Курганской области

Губернатор региона Вадим Шумков попросил поддержки у главы МЧС в случае усугубления паводковой ситуации. Он проинформировал, что направлены обращения в адрес министра, а также в адрес главы Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова о необходимости дополнительных сил и плавсредств.

«В Курганской области эвакуировано 685 человек. Часть из них живет у родных и близких. Развернуто 92 пункта временного пребывания. Там проживает 187 человек. В медицинских учреждениях дополнительно развернуто 137 коек для размещения инвалидов и маломобильных граждан», — сообщили в пресс-службе местного правительства.

По данным Минприроды, рост уровня воды в Кургане может превысить исторический максимум — отметку в 1087 см. Прогноз у Кургана— 1100 см и есть вероятность ухудшения прогноза, добавили в пресс-службе.

«Опасные явления начинаются при отметке 850 см. С 11 по 14 апреля на реке Тобол у Кургана ожидается резкий подъем уровня воды, затопление поймы и превышение отметок опасного явления», — говорится в сообщении.

В ночь на 10 апреля уровень воды в селе Звериноголовское составил 933 см, прирост составил 21 см. В Прорывном +20 см, в Озерном +19 см.



В селах началась превентивная эвакуация. Жителей просили покинуть дома, не дожидаясь прихода воды, так как ночью это особенно опасно.

Также 9 апреля власти области обратились к жителям региона за помощью в укреплении дамбы. Как сообщила пресс-служба регионального правительства, работы по ремонту плотины ведутся на протяжении нескольких дней с применением спецтехники и волонтеров, которые наполняют мешки с песком для устранения разрыва в теле конструкции.

Фото: t.me/kurganskayaobl

«Сегодня особенно нужны рабочие руки и помощь волонтеров по наполнению мешков с песком для устранения разрывов в теле дамбы. <...> Если у вас есть возможность, внесите свой вклад в общее дело! <...> Очень важна любая помощь!» — сказано в сообщении.

Укрепление дамбы ведется в районе Кировского моста и вблизи пляжа Бабьи Пески. Как подчеркнули в правительстве, помощь волонтеров требуется круглосуточно.

Когда закончатся паводки в стране

Как пишут «Известия», в настоящее время подтопления из-за весеннего половодья фиксируются в 25 регионах России. Опасные уровни воды фиксируются не только на Южном Урале, но и в Поволжье, на Алтае, в Подмосковье, на Оке и в Ленинградской области, в Удмуртии и в Татарстане.

Представитель главного управления МЧС по Оренбургской области Валерий Синьков заявил, что нормализация обстановки с паводками в регионе ожидается не раньше 25 апреля. По его словам, пока наблюдается только рост уровня воды в реках; пиковых значений ждут сегодня, 10 апреля.

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