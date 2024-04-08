В МЧС дали неутешительный прогноз по наводнениям в России Замглавы МЧС Яцуценко: число затопленных территорий продолжает расти

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Число подтопленных весенним половодьем домов на территории России увеличилось до почти 10,5 тысячи и будет расти, передает ТАСС слова замглавы МЧС Виктора Яцуценко. По его словам, на сегодняшний день проблемы с паводками наблюдаются в 39 регионах.

Подтопления зафиксированы в 39 регионах в 262 населенных пунктах — это 10 435 жилых домов, эта цифра, к сожалению, растет, — сказал Яцуценко.

Мэр города Сергей Салмин 8 апреля сообщил в своем Telegram-канале, что к утру уровень воды в Урале составил 872 см и приближается к опасному значению — 930 см. По его данным, на сегодняшний день подтоплено 2015 участков, 1535 домовладений. Он призвал эвакуироваться с территорий в зоне риска и призвал не беспокоиться за имущество.

Полиция и спасатели патрулируют подтопленные районы, чтобы не допустить мародерства. Вода может прийти ночью, вы подвергаете свою жизнь, жизни близких опасности! Абсолютно всем, кто находится в зоне подтопления, необходимо покинуть свои дома. Не откладывайте эвакуацию! Ситуация в ближайшие два дня будет только ухудшаться. Уровень воды, по прогнозам специалистов, превысит опасное значение. Не ждите этого! Уезжайте прямо сейчас, — написал Салмин.

Ранее Салмин заявил, что наводнение в Оренбурге является беспрецедентным. По его словам, самые высокие отметки по уровню воды до этого составляли 946 см.