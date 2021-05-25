Крым предложил Белоруссии открыть прямое авиасообщение

Ещё одним поводом открыть прямое авиасообщение Минск - Симферополь назвал воздушную блокаду Белоруссии постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.
Призывы ряда стран Запада и их балтийских вассалов устроить воздушную блокаду Белоруссии — это еще один сигнал нашим друзьям в Минске — воздушная гавань в Симферополе открыта для вас, — написал Мурадов.
По словам крымского постпреда, власти республики неоднократно предлагали Минску открыть прямое авиационное и железнодорожное сообщение, дабы привлечь белорусских туристов на российский полуостров.
Крым показывает всем близким нам народам: пора возвращаться домой и развивать дальше нашу совместную цивилизацию. Крым это говорит своими действиями — и Украине, и Белоруссии, и другим государствам постсоветского пространства, если они, конечно, здраво оценивают свою историческую перспективу, — добавил Георгий Мурадов.
Ранее саммит ЕС после инцидента с самолётом ирландской авиакомпании Ryanair 23 мая в Минске запретил белорусской авиации полёты над территорией Евросоюза.
Самолёт ирландской авиакомпании Ryanair 23 мая совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщений о бомбе на борту. Эта информация не подтвердилась. Борт летел из Афин в Вильнюс. Перед посадкой его сопровождал истребитель Миг-29 ВВС Белоруссии.
На борту находился белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич, которого обвиняют в организации массовых беспорядков в стране. Его задержали. Вместе с ним летела его девушка, российская гражданка София Сапега. Она также была задержана и находится в минском изоляторе временного содержания на улице Окрестина.