Крым предложил Белоруссии открыть прямое авиасообщение

https://static.news.ru/photo/e428cfba-0e9f-11eb-a269-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Ещё одним поводом открыть прямое авиасообщение Минск - Симферополь назвал воздушную блокаду Белоруссии постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Призывы ряда стран Запада и их балтийских вассалов устроить воздушную блокаду Белоруссии — это еще один сигнал нашим друзьям в Минске — воздушная гавань в Симферополе открыта для вас, — написал Мурадов.

По словам крымского постпреда, власти республики неоднократно предлагали Минску открыть прямое авиационное и железнодорожное сообщение, дабы привлечь белорусских туристов на российский полуостров.

Крым показывает всем близким нам народам: пора возвращаться домой и развивать дальше нашу совместную цивилизацию. Крым это говорит своими действиями — и Украине, и Белоруссии, и другим государствам постсоветского пространства, если они, конечно, здраво оценивают свою историческую перспективу, — добавил Георгий Мурадов.

Ранее саммит ЕС после инцидента с самолётом ирландской авиакомпании Ryanair 23 мая в Минске запретил белорусской авиации полёты над территорией Евросоюза.

Самолёт ирландской авиакомпании Ryanair 23 мая совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщений о бомбе на борту. Эта информация не подтвердилась. Борт летел из Афин в Вильнюс. Перед посадкой его сопровождал истребитель Миг-29 ВВС Белоруссии.

На борту находился белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич, которого обвиняют в организации массовых беспорядков в стране. Его задержали. Вместе с ним летела его девушка, российская гражданка София Сапега. Она также была задержана и находится в минском изоляторе временного содержания на улице Окрестина.