Кремль не комментирует передачу Генпрокуратуре права представлять РФ в ЕСПЧ

https://static.news.ru/photo/6b3da25a-8bc3-11eb-ab22-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Кремле не комментируют информацию о передаче президентом Владимиром Путиным права представлять интересы РФ в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Генпрокуратуре от Минюста. Как пояснил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, он пока не готов ответить на этот вопрос.

Я оставлю эту тему без комментариев, мне надо уточнить нашу позицию. Я сейчас не смогу квалифицированно ответить, — сказал Песков.

Ответ будет позже, передаёт ТАСС.

Ранее РБК опубликовал информацию, согласно которой Владимир Путин согласился на предложение генерального прокурора Игоря Краснова передать его ведомству функцию по представлению России в ЕСПЧ. Глава ведомства объяснил свою просьбу «юридической агрессией» Украины, Ходорковского и WADA.

Как писал NEWS.ru, в начале марта стало известно, что в ЕСПЧ подано 10,5 тысячи жалоб против Украины. Из них восемь тысяч — из Крыма и Донбасса. Об этом рассказал замглавы Минюста Украины, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина.