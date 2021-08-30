Конструктор предложил строить космическую станцию по методам Илона Маска

Генеральный конструктор ракетно-космической корпорации «Энергия», руководитель полёта российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьёв предложил использовать опыт Илона Маска в строительстве космической станции, пишет РИА Новости.

Соловьёв считает, что стоит изменить организацию работ на станции, чтобы не затягивать строительство. Опыт Илона Маска он назвал полезным.

Речь о том, что он убедил НАСА позволить ему работать так, как он определил сам, с тем объёмом испытаний, которые сам себе прописал. Но и риски взял на себя. За все неудачи платит из своего кармана, — рассказал бывший космонавт.

Он также заявил, что российские положения о создании ракетно-космической техники и ГОСТы безнадёжно устарели и их соблюдение затягивает создание новой техники на десятилетия.

Ранее сообщалось, что космонавты со спецоборудованием проверят трещины в модуле «Заря» МКС.