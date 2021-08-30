Космонавты со спецоборудованием проверят трещины в модуле «Заря» МКС

Российские члены экипажа МКС проверят при помощи специального оборудования корпус модуля «Заря». На нём могут быть царапины, которые кажутся трещинами, сообщил в Twitter гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

На борт МКС доставлено специальное оборудование, с помощью которого наши экипажи смогут провести полноценное исследование состояния корпуса РС и установить, является ли то, о чём говорил В. А. Соловьёв, «несквозными трещинами» или просто царапинами, нанесёнными за годы эксплуатации, — рассказал Рогозин.

До этого в ходе обследования российского сегмента МКС обнаружили новые несквозные трещины в «Заре», первом и самом старом модуле станции. В модуле «Звезда» найденные в октябре 2020 года трещины стали сквозными.

Ранее о причинах износа станции рассказали российские и советские космонавты. Генеральный конструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьёв заявил, что 80% составных частей модуля «Звезда» вышли за гарантийный срок. Он отметил, что уже много лет предлагает задуматься «о новой орбитальной станции».