Коэффициент распространения коронавируса в России рекордно вырос Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до максимальных значений с начала февраля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу, 23 июля, вырос до 1,42 — максимума с 1 февраля, пишет ТАСС. Этот показатель остается выше единицы на протяжении десяти последних дней.

Коэффициент не достиг единицы только в двух из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших. В Пермском крае он составил 0,99, а в Воронежской области — 0,8.

Самый большой коэффициент сейчас в Ростовской области — 2,15, это максимум с начала пандемии. В Москве он составил 1,96, это максимальный показатель с 23 января.

Коэффициент распространения COVID-19 в среднем показывает, сколько человек может успеть заразить один заболевший до того момента, как уйдет на изоляцию. Он прямо отражает подъем заболеваемости в стране: за последние недели количество случаев коронавируса в России возросло почти в два раза и достигло максимума с начала мая.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что начавшийся подъём заболеваемости COVID-19 в России можно назвать мини-волной, поскольку она не достигнет тех значений, которые были зимой с приходом штамма «омикрон» в страну. Эксперт отметил, что несмотря на неблагоприятный сезон количество заражённых растёт. Он выразил свою озадаченность происходящим и предупредил, что опасность большой волны сохраняется.