КНДР поможет России в случае агрессии Запада: какое оружие есть у Пхеньяна

Фото: kremlin.ru/Кристина Кормилицына, МИА «Россия сегодня»

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын

Северная Корея и Россия заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Что предполагает этот документ, поможет ли КНДР в СВО, каким оружием обладает Пхеньян?

Какой договор подписали Россия и КНДР

Президент России Владимир Путин и высший руководитель КНДР Ким Чен Ын заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Лидеры двух стран поставили свои подписи под документом по итогам личных переговоров в Пхеньяне, которые продолжались около двух часов.

Новое соглашение придет на смену договорам, заключенным между Россией и Северной Кореей в 1961, 2000 и 2001 годах. Согласно этому документу, Россия не исключает для себя военно-технического сотрудничества с КНДР, заявил Путин.

«Подписанный сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора», — пояснил президент.

Российский лидер 18–19 июня по приглашению Ким Чен Ына находится с государственным визитом в КНДР.

Фото: kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын

Появится ли оружие КНДР в зоне СВО

В военном сотрудничестве России и Северной Кореи наступил ренессанс, заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. В беседе с NEWS.ru эксперт выразил мнение, что Москва может помочь Пхеньяну с созданием космических спутников или уникальных ракетных технологий.

«Здесь будет учитываться богатый советский опыт. Был период, когда мы заморозили военно-технические отношения с КНДР. Сейчас будет ренессанс. Мы будем помогать КНДР тем, чем она больше всего интересуется. Например, созданием космических спутников или уникальных ракетных технологий», — пояснил Баранец.

Эксперт уточнил, что у государств есть много общих интересов и предложений в военной и экономической сферах. Он предположил, что Россия и КНДР будут помогать друг другу в вопросах транспорта и экологии, но основным станет военно-техническое сотрудничество. Обозреватель добавил, что РФ заинтересована в некоторых видах северокорейских вооружений, которые необходимы в зоне специальной военной операции на Украине.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в разговоре с NEWS.ru заявил, что поддерживает подписание договора о всеобъемлющем сотрудничестве России и КНДР. Парламентарий подчеркнул, что Северная Корея уже и так сильно помогает РФ, в том числе в сфере боеприпасов.

«Прежде всего скажу, что КНДР нам и так уже крепко помогла. Прежде всего в сфере поставки боеприпасов. Сейчас подписан документ о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве между нашими странами. Так что будем смотреть и ратифицировать. И то, что президент [России Владимир Путин] решил подобный договор с КНДР заключить, я только двумя руками за», — высказался Соболев.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова отметила, что вышеуказанный договор является сигналом для Запада и НАТО.

Фото: kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин, председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (справа на первом плане) и министр обороны РФ Андрей Белоусов (второй слева)

«У нас это соглашение так или иначе всегда было, но здесь появился момент: в случае агрессии по отношению к одному из партнеров мы будем помогать друг другу. И это уже больше сигнал Западу, сигнал НАТО, чтобы они это понимали», — отметила парламентарий.

Журова добавила, что теперь Россию и Северную Корею объединяет официальная бумага, а не просто намерение.

«Путин и Ким Чен Ын влепили звонкую пощечину Западу», «Грозный оскал Ким Чен Ына всегда пугал Запад», «Надеюсь, в НАТО что-то теперь поймут», — пишут россияне в комментариях к новости о подписании договора в Telegram.

Какое оружие есть у КНДР

Согласно оценкам Стокгольмского международного института исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI), у КНДР более десяти типов ракет, которые могли бы нести ядерный заряд. Речь идет о ракетах наземного и морского базирования различной дальности.

Военный обозреватель Алексей Суконкин в интервью NEWS.ru указал, что США больше всего пугает межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-17», которую КНДР периодически запускает.

«Пхеньян добился в этой сфере больших успехов, может достать практически до любой точки на территории США и донести туда ядерный заряд», — отметил эксперт.

По словам Суконкина, достижениям Северной Кореи в области вооружений можно только позавидовать.

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press ЦТАК Северной Кореи публикует фотографию запуска северокорейской ракеты «Хвасон-17» во время программы новостей на железнодорожном вокзале Юнсан в Сеуле, Южная Корея

«У них очень мощная полевая артиллерия, способная вести огонь на большие расстояния, похожая на наши 203-мм „Малки“, 170-мм орудия „Коксан“ есть с фантастической дальностью стрельбы — до 60 км. Есть новые танки, наличие которых КНДР не афиширует. В конструкции этих танков они применили все последние достижения военной науки — динамическая защита, активная защита, основная часть боеукладки снарядов в нише за башней. Не стоит недооценивать армию КНДР, там очень сильно влияние российской военной мысли, влияние Китая. Китай их снабжает современной авиацией, скорее всего. Единственный недостаток — отсутствие систем ведения сетецентрического боя, в информационном плане отстают. Хотя КНДР легко перейдет на проводные системы обеспечения связью в условиях тотального радиоэлектронного подавления», — заявил собеседник NEWS.ru.

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