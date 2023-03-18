800 тысяч жителей КНДР записались в армию. Ким готов к ядерной войне с США? Военный обозреватель Алексей Суконкин объяснил порыв жителей КНДР и рассказал, какое оружие Пхеньяна наводит наибольший страх на Белый дом

Фото: AP/TASS

Государственная газета Северной Кореи Rodong Sinmun сообщила, что только за 17 марта в армию КНДР записались около 800 тысяч студентов и рабочих и число подобных добровольцев продолжает расти. В интервью NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин объяснил столь впечатляющий порыв жителей КНДР и рассказал, что Северная Корея противопоставит армии США в случае начала прямого военного конфликта и какое оружие Пхеньяна наводит самый большой страх на Белый дом.

— Печатный орган Трудовой партии КНДР сообщил о готовности 800 тысяч граждан Северной Кореи вступить в вооруженные силы для войны с США. Является ли это сигналом для Белого дома, какой может быть реакция Вашингтона?

— Не 800 тысяч пугают США, а межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-17». КНДР периодически ее запускает. Тем не менее 800 тысяч — это очень много, если считать, что ВС КНДР и вооруженные формирования — 5-6% населения, это слишком много для такой страны. Там очень сильная оборонительная милитаристская риторика. ВС придается большое внимание за счет ухудшения общего уровня жизни.

И США усиливают нажим на КНДР, совместные военные учения проводят в Японском море с Южной Кореей.

Пропаганда в КНДР реагирует соответствующим образом. 800 тысяч [заявивших о желании служить в армии] не означает, что их примут, но говорит о резерве добровольцев, готовых присоединиться к ВС КНДР для борьбы «с империализмом Белого дома».

Повторюсь, 800 тысяч добровольцев не так страшны для США, как баллистические ракеты. Пхеньян добился в этой сфере больших успехов, может достать практически до любой точки на территории США и донести туда ядерный заряд.

— Если прямой конфликт КНДР и США начнется, сразу ли дойдет дело до обмена ядерными ударами?

— Конфликт между КНДР и США может быть ядерным с обеих сторон. Вашингтон вообще пригрозил применить ЯО при любой агрессии КНДР против Южной Кореи, даже конвенциональной.

Заявление воинственное, но несоразмерно конфликтам между Пхеньяном и Сеулом. Милые бранятся — только тешатся.

Фото: AP/TASS Межконтинентальная баллистическая ракета во время военного парада в честь 75-летия основания Корейской народной армии

— Чем именно может сегодня похвастаться армия Северной Кореи? Страна, мягко говоря, закрытая.

— Можно только позавидовать достижениям КНДР в области вооружений.

Они могут дать отпор США в неядерном конфликте. У них очень мощная полевая артиллерия, способная вести огонь на большие расстояния, похожая на наши 203-мм «Малки», 170-мм орудия «Коксан» есть с фантастической дальностью стрельбы — до 60 км.

Есть новые танки, наличие которых КНДР не афиширует. В конструкции этих танков они применили все последние достижения военной науки — динамическая защита, активная защита, основная часть боеукладки снарядов в нише за башней. Не стоит недооценивать армию КНДР, там очень сильно влияние российской военной мысли, влияние Китая.

Китай их снабжает современной авиацией, скорее всего. Единственный недостаток — отсутствие систем ведения сетецентрического боя, в информационном плане отстают. Хотя КНДР легко перейдет на проводные системы обеспечения связью в условиях тотального радиоэлектронного подавления.

— У США одни из самых, если не самые мощные ВВС. Смогут ли корейцы отразить авианалет?

— С зенитно-ракетными комплексами у КНДР все прекрасно, отразить авианалет США они смогут. У КНДР относительно вполне современные ВС.

Кроме того, Пхеньян не станет долго раздумывать, отправить ли свое ЯО в США. Быстро решат вопрос.

— Десятилетиями сами США и мировая пресса «пиарят» системы ПРО Пентагона, тот же корабельный «Иджис». Пхеньян сможет пробить этот щит?

— Мы не знаем, сколько у КНДР ракет с ядерными боеголовками, какой вес залпа будет, смогут ли они перегрузить средства ПРО США. Исходим из того, что смогут пробить оборону США. Будет массированный ракетный удар.

В КНДР тоже делают выводы из происходящего на Украине, видят, что при нанесении массированных ракетных ударов значительное количество целей используется для перегрузки ПВО противника.

— Останется ли КНДР один на один с первой армией мира?

— Вся вооруженная сила КНДР может применяться только на полуострове в противостоянии с Южной Кореей. На территории последней США держат свой контингент, хотя его часть переброшена в Европу из-за событий на Украине.

США по-любому не смогут свободно перебрасывать войска. Им не позволят это сделать в первую очередь Россия и Китай, я убежден в этом. Плюс сам Пхеньян может устроить там любой кошмар. США получат в ответ... Конечно, если пойдут на это.

КНДР сможет держать оборону и вести активную оборону. Отпор они дадут любому.

Даже если США обозначат серьезные намерения, то войдут в серьезные противоречия с КНР, Пекин не позволит разбрасываться ядерным оружием. Нельзя рассматривать КНДР отдельно от ее окружения. РФ и КНР не станут поощрять это дело. Пхеньян один не останется, это точно.