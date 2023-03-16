Как КНДР: Россию признали «закрытой» страной в рейтинге гражданских свобод Civicus включил Россию в топ худших стран в плане гражданских свобод

В ежегодном рейтинге гражданских свобод, составленном альянсом правозащитных организаций Civicus, Россию отнесли к категории «закрытых» стран. Эксперты Civicus обосновали свое решение, перечислив нападения и преследования, задержания более 19 тысяч участников акций протестов, принятие «репрессивных законов», ограничение свободы слова, а также закрытие независимых СМИ и правозащитных организаций.

В категорию «закрытые» также попали Афганистан, Мьянма, Белоруссия, Азербайджан, Китай, Иран, КНДР, Саудовская Аравия и еще 19 стран, в которых проживает более 2 миллиардов человек, или 28,5% населения мира. В предыдущей версии рейтинга Россию отнесли к категории «репрессивных» стран, но сейчас она потеряла этот статус.

Сейчас Civicus отнесла к категории «репрессивные» 50 стран, где гражданское общество подвергается репрессиям. В категорию «обструктивные» страны, которые притесняют гражданские свободы, вошли Великобритания, Украина, Южная Африка, Сербия, Польша и еще 35 стран.

Чехия, Латвия, Армения, Чили, США, Бурунди, ЦАР, Южный Судан и еще две страны улучшили свои позиции. Категория «частично ограничивающие гражданские свободы» включает 42 страны, или 11,3% населения, такие как Армения, Бельгия, Кипр, Франция, Италия, Грузия, Япония, Молдавия и США.

Наконец, в категорию «свободные» вошли 38 стран, или 3,2% населения мира, такие как Канада, Норвегия, Швеция, Финляндия, Германия, Исландия, Португалия и другие.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложение сенатора Владимира Джабарова помечать отдельным значком враждебные к России Telegram-каналы по аналогии с иноагентами. В ходе пленарного заседания она призвала Роскомнадзор выложить в публичное пространство список Telegram-каналов, за которыми прячутся недоброжелатели.