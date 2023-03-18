800 тысяч жителей КНДР записались в армию для борьбы с США Rodong Sinmun: около 800 тысяч жителей КНДР вызвались в армию для борьбы с США

Фото: KCNA/ТАСС

Сотни тысяч жителей КНДР выразили желание вступить или вернуться в вооруженные силы страны в рамках борьбы с США, пишет государственная газета Северной Кореи Rodong Sinmun. Отмечается, что только за 17 марта в армию КНДР записались около 800 тысяч студентов и рабочих. Число подобных добровольцев продолжает расти во всех регионах КНДР, говорится в публикации.

17 марта всего лишь за сутки по всей стране до 800 тысяч участников молодежных союзов настойчиво попросили о зачислении или возвращении в ряды народной армии, — говорится в сообщении.

Газета указывает, что авангард молодежи, поддерживаемый «несгибаемой волей» партии «свести счеты» с США, поднялся на «войну по защите родины и ради разгрома противника».

Ранее сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон заявила, что если США попытаются сбить межконтинентальную ракету КНДР при ее испытательном пуске в Тихий океан, Пхеньян воспримет это действие как объявление войны. По ее словам, одно СМИ Южной Кореи сообщило, что командование ВС США в Индо-Тихоокеанском регионе выступило с подобными идеями.

МИД КНДР до этого призвал международное сообщество обратить внимание на преступный характер поставок оружия Киеву из США. По мнению неназванного дипломата, из-за действий Вашингтона на Украине происходят разрушения и кровопролитие.