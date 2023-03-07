Сестра Ким Чен Ына назвала условия начала войны с США Ким Ё Чжон: перехват США ракеты КНДР над Тихим океаном будет равнозначен войне

Фото: Patrick Semansky/Pool/Global Look Press

В случае, если США попытаются сбить межконтинентальную ракету КНДР при ее испытательном пуске в Тихий Океан, Пхеньян воспримет это действие как объявление войны. Об этом заявила сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон. По ее словам, одно СМИ Южной Кореи сообщило, что командование ВС США в Ино-Тихоокеанском регионе выступило с подобными идеями. Заявление сестры Ким Чен Ына распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Это будет воспринято как явное объявление войны КНДР, если в отношении нашего стратегического оружия будут приняты такие действия, как перехват, во время его испытания в ситуации, не представляющей угрозу для безопасности соседних стран в открытом море и воздушном пространстве вне американской юрисдикции, — сказала Ким Ё Чжон.

Ранее она заявила, что КНДР всегда будет «в одном окопе» и на одной стороне с армией и народом России. Она также отметила, что США являются главным виновником, который создает серьезную угрозу и вызовы стратегической безопасности России, доводя ситуацию в регионе до опасной грани.

МИД КНДР в свою очередь призвал международное сообщество обратить внимание на преступный характер поставок оружия Киеву из США. По мнению неназванного дипломата, из-за действий Вашингтона на Украине происходят разрушения и кровопролитие.