«В одном окопе»: сестра Ким Чен Ына об отношениях с Россией Сестра Ким Чен Ына заявила, что КНДР всегда будет «в одном окопе» с Россией

Фото: Patrick Semansky/Pool/Global Look Press

Ким Ё Чжон

КНДР всегда будет «в одном окопе» и на одной стороне с армией и народом России, заявила сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, которая занимает пост замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи, сообщает ЦТАК. Она также отметила, что США являются главным виновником, который создает серьезную угрозу и вызовы стратегической безопасности России, доводя ситуацию в регионе до опасной грани.

КНДР всегда будет на стороне России, в одном окопе с ее армией и народом, — сказала она.

Сестра Ким Чен Ына заявила, что Пхеньян решительно осуждает поставки военной техники на Украину. По ее мнению, США и западные страны, передавая Киеву вооружение, разрушают глобальный мир и безопасность во всем регионе. Ким Ё Чжон отметила, что США ведут «опосредованную войну, направленную на уничтожение РФ» для достижения своей гегемонии.

МИД КНДР ранее призвал международное сообщество обратить внимание на преступный характер поставок оружия Киеву из США. По мнению неназванного дипломата, из-за действий Вашингтона на Украине происходят разрушения и кровопролитие.

7 октября 2022 года лидер КНДР в поздравлении президента России Владимира Путина с днем рождения отметил, что взаимная поддержка и сотрудничество между Северной Кореей и Россией «крепки как никогда ранее» и выразил надежду на то, что личные отношения лидеров двух стран сыграют большую роль в дальнейшем развитии дружеских отношений между Москвой и Пхеньяном.