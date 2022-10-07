Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с днем рождения

Фото: Global Look Press

Лидер КНДР Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Он отметил заслуги российского главы государства в «строительстве сильной России» и выразил надежду на развитие двусторонних отношений, сообщает ЦТАК.

Товарищ Ким Чен Ын отметил, что президент РФ долгое время на ответственной должности главы государства энергичной деятельностью добивался примечательных успехов в достижении грандиозной стратегической цели построения сильной России и что он пользуется уважением и поддержкой широких масс, — цитирует агентство поздравление северокорейского лидера.

Ким Чен Ын указал в поздравлении, что на сегодня Россия успешно защищает достоинство и фундаментальные интересы государства от вызовов и угроз США, а также их вассальных сил.

Подобное было бы невозможно без вашего лидерства и воли, — отметил в поздравлении председатель Госсовета КНДР.

Политик также отметил, что рад тому, что взаимная поддержка и сотрудничество между КНДР и Россией «крепки как никогда ранее» и выразил надежду на то, что личные отношения лидеров двух стран сыграют большую роль в дальнейшем развитии дружеских отношений между Москвой и Пхеньяном.

Владимир Путин 7 октября отмечает 70-летие. Этот день российский лидер проведет в Санкт-Петербурге, где у него запланирован целый ряд международных телефонных разговоров и неформальная встреча глав государств СНГ. Встреча пройдет в рамках подготовки к запланированному на следующей неделе саммиту.