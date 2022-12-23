В КНДР действия США в отношении Украины назвали преступными ЦТАК: в МИД КНДР заявили, что США поставками оружия принесли на Украину кровопролитие

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Представитель МИД КНДР призвал международное сообщество обратить внимание на преступный характер поставок оружия Киеву из США. По мнению неназванного дипломата, из-за действий Вашингтона на Украине происходят разрушения и кровопролитие, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Международное сообщество должно сосредоточиться на преступных действиях США, которые принесли Украине кровопролитие и разрушение, предоставив ей различные виды летального оружия и оборудования в больших масштабах, — цитирует агентство дипломата.

Ранее в Министерстве иностранных дел Северной Кореи опровергли информацию японских СМИ о поставках оружия в Россию. В корейском ведомстве такие публикации назвали «абсурдной манипуляцией общественным мнением».