Запущенная КНДР баллистическая ракета пролетела около 1000 километров

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Северная Корея произвела очередной запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, которая, пролетев около 1000 километров, упала в 200 километрах от полуострова Осима на Хоккайдо, передает телеканал NHK. Токио выразил решительный протест в связи с действиями Пхеньяна.

По данным канала, пуск был произведен утром 16 марта из пригорода столицы КНДР. Ракета находилась в воздухе около 70 минут, максимальная высота полета составила 6000 километров.

В Минобороны Японии сообщили, что запуск ракеты КНДР не повлек за собой нарушений судоходства и воздушного сообщения. При этом подчеркнули, что подобные действия Пхеньяна несут угрозу миру и безопасности как ЯЧпонии, так и всему региону.

Пуск баллистической ракеты нарушает соответствующие резолюции Совета безопасности ООН, наша страны заявила Северной Корее решительный протест и подвергла резкому осуждению, — цитирует сообщения министерства РИА Новости.

Ранее сообщалось, что десять стран Совбеза ООН осудили ракетные запуски КНДР. Россия и Китай к ним не присоединились. Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что действия Пхеньяна безрассудны и представляют опасность, а также подрывают ядерное нераспространение во всем мире.