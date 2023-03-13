Северная Корея раскрыла итоги испытания новых крылатых ракет ЦТАК: запущенные КНДР две крылатые ракеты точно поразили цель в Японском море

Фото: kcnawatch. co/Global Look Press

Запцщенные в Северной Корее две стратегические крылатые ракеты точно поразили цель в Японском море. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Ракеты были запущены с подводной лодки 8.24 Yongung.

Две стратегические крылатые ракеты точно поразили заданную цель в Восточном (Японском) море, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ракеты пролетели по «8-образной траектории», протяженность которой составила порядка 1500 километров.

В агентстве добавили, что Центральный военный комитет Трудовой партии Кореи выразил удовлетворение результатами учений.

Ранее южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что Северная Корея заявила о запуске двух «стратегических крылатых ракет» с подводной лодки. Там также добавили, что военные Южной Кореи объявили о запуске «неопознанной ракеты» с территории КНДР. По информации Объединенного комитета начальников штабов, ракеты была запущена в районе города Синпо.