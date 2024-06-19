В Госдуме назвали новый сигнал Западу Депутат Журова: договор о партнерстве России и КНДР является сигналом Западу

Фото: kremlin.ru

Ким Чен Ын и Владимир Путин

Договор о всеобъемлющем сотрудничестве между Россией и КНДР является сигналом для Запада, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Как она отметила в беседе с Lenta.ru, подписанный Договор говорит о высоком уровне партнерства двух стран.

У нас это соглашение так или иначе всегда было, но здесь появился момент: в случае агрессии по отношению к одному из партнеров мы будем помогать друг другу. И это уже больше сигнал Западу, сигнал НАТО, чтобы они это понимали, — отметила парламентарий.

Депутат добавила, что теперь Россию и Северную Корею объединяет официальная бумага, а не просто намерение.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что он «двумя руками за» подписанный Договор. Парламентарий подчеркнул, что Северная Корея уже и так сильно помогает РФ, в том числе в сфере боеприпасов.

До этого президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Лидеры двух стран поставили свои подписи под документом по итогам личных переговоров в Пхеньяне, которые продолжались около двух часов. Предполагается, что новое соглашение придет на смену договорам, заключенным между Россией и Северной Кореей в 1961, 2000 и 2001 годах.