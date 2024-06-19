«Двумя руками за»: в Госдуме высказались о союзном договоре России и КНДР Депутат Соболев поддержал союзный договор России и КНДР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в разговоре с NEWS.ru заявил, что он «двумя руками за» подписанный Договор о всеобъемлющем сотрудничестве России и КНДР. Парламентарий подчеркнул, что Северная Корея уже и так сильно помогает РФ, в том числе в сфере боеприпасов.

Прежде всего скажу, что КНДР нам и так уже крепко помогла. Прежде всего в сфере поставки боеприпасов. Сейчас подписан документ о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве между нашими странами. Так что будем смотреть и ратифицировать. И то, что президент [России Владимир Путин] решил подобный договор с КНДР заключить, я только двумя руками за, — высказался Соболев.

Депутат уточнил, что КНДР всегда была союзником для России. В связи с этим, уверен парламентарий, справедливо оказывать государству прямую помощь.

Они вообще всегда были нашими союзниками. Поэтому абсолютно справедливо, что, если и у них появится такая необходимость, мы тоже окажем им прямую помощь, — добавил депутат.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее рассказал, что Россия и КНДР выстраивают свои отношения на благо интересов народов обеих стран. Он подчеркнул, что российско-корейское сотрудничество, вопреки заявлениям Запада, не направлено против третьих стран.