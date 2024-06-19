Песков объяснил, на что направлено российско-корейское сотрудничество Песков: российско-корейское сотрудничество не направлено против третьих стран

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Россия и КНДР выстраивают свои отношения на благо интересов народов обеих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с корреспондентом РЕН ТВ. Он подчеркнул, что российско-корейское сотрудничество, вопреки заявлениям Запада, не направлено против третьих стран.

Он опроверг сообщения западных СМИ о том, что РФ в ходе переговоров с Северной Кореей якобы создает антизападную коалицию. По его словам, в последние годы большая часть западных стран открыто декларируют своей целью подавление России.

Фактически все, что они делают, так или иначе имеет направленность против нас. А мы наоборот, выстраиваем отношения, тем более с нашими соседями, не против кого-то, а на благо самих себя, на благо интересов народов наших дружественных стран. То есть, российско-корейское сотрудничество не имеет направленности против каких-то третьих стран, — сказал Песков.

Ранее глава Северной Кореи Ким Чен Ын по итогам подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами заявил, что Россия является «самым честным другом и соратником» КНДР. Он добавил, что заключение нового соглашения было бы немыслимо без «выдающейся дальновидности» и решительности президента РФ Владимира Путина.