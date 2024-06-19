Ким Чен Ын раскрыл, как КНДР воспринимает Россию Ким Чен Ын: Россия — самый честный друг и соратник КНДР

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Ким Чен Ын и Владимир Путин

Россия — «самый честный друг и соратник» КНДР, заявил глава Северной Кореи Ким Чен Ын по итогам подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Он добавил, что заключение нового соглашения было бы немыслимо без «выдающейся дальновидности» и решительности президента РФ Владимира Путина, передает ТАСС.

В этот момент, когда весь мир с пристальным вниманием направляет свой взор в Пхеньян, куда прибыла миссия дружбы из России, я стою с российскими товарищами — самыми честными друзьями и соратниками — в этом торжественном зале, — заявил Ким Чен Ын.

В ходе выступления по итогам переговоров Путин в свою очередь указал, что власти России не исключают возможности военно-технического сотрудничества с Северной Кореей. Глава государства отметил, что оно может развиваться в соответствии с заключенным 19 июня договором о стратегическом взаимодействии.

Перед началом контактов Ким Чен Ын отмечал, что Пхеньян на фоне осложнения обстановки в мире намерен укреплять стратегическое взаимодействие с Москвой. По его словам, Северная Корея будет безоговорочно поддерживать всю политику РФ.

Путин и Ким Чен Ын заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Лидеры двух государств поставили свои подписи под документом по итогам личных переговоров в столице КНДР Пхеньяне, которые продолжались порядка двух часов.