Баранец заявил о ренессансе военного сотрудничества России и КНДР Военный эксперт Баранец: Россия поможет КНДР с созданием ракетных технологий

Фото: kremlin.ru

Андрей Белоусов, Владимир Путин и Ким Чен Ын

В военном сотрудничестве России и Северной Кореи наступил ренессанс, заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. В разговоре с NEWS.ru эксперт выразил мнение, что РФ может помочь КНДР с созданием космических спутников или уникальных ракетных технологий.

Здесь будет учитываться богатый советский опыт. Был период, когда мы заморозили военно-технические отношения с КНДР. Сейчас будет ренессанс. Мы будем помогать КНДР тем, чем она больше всего интересуется. Например, созданием космических спутников или уникальных ракетных технологий, — пояснил Баранец.

Эксперт уточнил, что у государств есть много общих интересов и предложений в военной и экономической сферах. Он предположил, что Россия и КНДР будут помогать друг другу в вопросах транспорта и экологии, но основным станет военно-техническое сотрудничество. Обозреватель добавил, что РФ заинтересована в некоторых видах северокорейских вооружений, которые необходимы в зоне специальной военной операции на Украине.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что власти России не исключают возможности военно-технического сотрудничества с Северной Кореей. Глава государства отметил, что партнерство может развиваться в соответствии с заключенным 19 июня договором о стратегическом взаимодействии.