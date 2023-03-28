«Какие же вы придурки»: Собчак ответила в соцсетях своим критикам Собчак назвала придурками критиков ее вопроса скульптору Шемякину о телезвезде Кардашьян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Российская журналистка Ксения Собчак в Telegram отреагировала на критику своего вопроса о телезвезде Ким Кардашьян, который она задала художнику и скульптору Михаилу Шемякину во время интервью. Своих критиков она назвала придурками.

Господи, какие же вы придурки. Именно поговорив о Бродском и Высоцком, обсудив Вермеера и Муна, и нужно спрашивать про Кардашьян. И не зря это я сделала финалом, — написала она.

Интервью с Шемякиным вышло на YouTube-канале «Осторожно: Собчак» 27 марта. В конце беседы журналистка спросила Шемякина, как он относится к Кардашьян. Собеседник телеведущей, судя по его ответу, не понял, о ком шла речь в вопросе.

В конце 2022 года Собчак сделала неожиданное признание о том, почему она еще не уехала из России. Телеведущая устроила видеоэкскурсию по своему особняку в поселке «Горки-8», в которой сообщила, что до сих пор остается в стране, в частности и из-за своего особняка.

Журналистка строила коттедж четыре года. По самым скромным подсчетам, особняк вместе со всем убранством обошелся ей в 300 млн рублей. Телеведущая призналась, что знай она, как будут развиваться политические события в стране и мире после февраля этого года, она бы ни за что не стала строить дом, а вложила бы деньги в бизнес, за границей.