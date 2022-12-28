«Строили бы бизнес в Сербии»: Собчак призналась, почему не уехала из России Собчак назвала новый особняк причиной оставаться в России

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Ксения Собчак

Ксения Собчак сделала неожиданное признание о том, почему она еще не уехала из России. Телеведущая устроила видеоэкскурсию по своему особняку в поселке «Горки-8», в которой сообщила, что до сих пор остается в стране, в частности и из-за своего особняка.

Журналистка строила коттедж четыре года. По самым скромным подсчетам, особняк вместе со всем убранством обошелся ей в 300 млн рублей. Телеведущая призналась, что знай она, как будут развиваться политические события в стране и мире после февраля этого года, она бы ни за что не стала строить дом, а вложила бы деньги в бизнес, за границей.

Зная меня, мы бы уже строили прекрасный бизнес где-нибудь в Сербии. Но история не имеет сослагательного наклонения, поэтому мы с криптовалютой, долларами США и акциями, мы тут, ребята, — сказала Собчак.

Особняк телеведущей обустроен эксклюзивной мебелью, коврами, дизайнерскими вещами. Гостиная, объединенная со столовой, представляет собой просторное пространство с шестиметровыми потолками и панорамными окнами. На одной из стен находится уникальный арт-объект — панно советской эпохи «Дружба народов», которое когда-то было частью стены на заводе имени Дзержинского.

За границей у Собчак есть квартира в Дубае. Она находится в жилом комплексе St. Regis Residences.

Ранее телеведущая Ксения Собчак заявила, что может эмигрировать из России в случае, если власти закроют границы. При этом она отметила, что к моменту введения возможного запрета на выезд ее мнение может поменяться.