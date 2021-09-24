Кадыров установил мировой рекорд на выборах в Госдуму

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров получил наибольшее число голосов на выборах главы региона, тем самым установив мировой рекорд, сообщает издание «Грозный информ» со ссылкой на данные международного агентства регистрации рекордов «Интеррекорд». Явка на выборы в республике составила 94,42%, при этом за Кадырова отдали голоса 99,7% жителей.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров установил мировой рекорд, набрав наибольшее количество голосов на выборах главы региона, — говорится в материале.

Ранее Кадыров на видеоконференции с Владимиром Путиным и лидерами победивших на выборах в Госдуму партий огласил результаты голосования в своей республике. Он засмеялся, зачитывая количество голосов ЛДПР и КПРФ.

В этом году выборы проходили три дня, с 17 по 19 сентября, ежедневно с 08:00 до 20:00. Всего назначено более 4,4 тысячи кампаний всех уровней в 85 российских регионах. Госдума избирается сроком на пять лет. Половина депутатов была избрана по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам. Явка на выборы в Госдуму на 18:00 воскресенья превысила 45%. Итоговая явка на онлайн-голосовании на выборах в Госдуму в Москве составила 96,5%.