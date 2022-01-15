Кадыров сделал заявление после претензий ингушского общественника

Президент Чечни Рамзан Кадыров ответил на претензии правозащитников, заявив, что не является врагом ни Ингушетии, ни её народа, пишет Lenta.ru со ссылкой на трансляцию в неофициальном Instagram-аккаунте чеченского лидера. Он назвал два народа братскими и добавил, что рассорить их не получится. Ранее представитель организации «Мекх-Кхел» Сараждин Султыгов озвучил претензии Кадырову, который до того сам потребовал сформулировать обвинения в его адрес со стороны ингушского народа.

Рамзан не является врагом Ингушетии и ингушского народа. Так что, господа правозащитники, так называемые шакалы, у вас не получится поссорить наши народы, — приводит издание слова Кадырова.

Он назвал два народа — чеченский и ингушский — братскими.

Также Кадыров попросил своих оппонентов не писать гадости, так как за любой комментарий будут сполна спрашивать, пригрозил глава Чечни.

Ранее сопредседатель общественной организации «Мекх-Кхел» Сараждин Султыгов высказал главе Чечни претензии, которые касаются территориальных споров, высказываний чеченских чиновников в адрес ингушей, а также действий в отношении беженцев из Ингушетии, находившихся в Грозном во время военной кампании.

Таким образом, он уложился в срок, отведённый Кадыровым для предъявления ему обвинений ингушским народом. 12 января он потребовал обосновать по законам российского государства или шариата, в чём он виноват.

Ранее Кисловодский городской суд на выездном заседании в Ессентуках вынес приговор лидерам протестных акций, прошедших в Ингушетии в 2018–2019 годах. Их осудили на 7,5, 8 и 9 лет колонии. Уголовное дело было возбуждено в апреле 2019 года после митингов, прошедших на центральной площади Магаса. Мирные акции протеста были вызваны недовольством ингушей соглашением об определении административных границ между Чечнёй и Ингушетией.

В середине ноября Кадыров заявил, что ингуши могут лишиться земель, переданных им при Джохаре Дудаеве, если не остановят активистов, делающих провокационные заявления по поводу принадлежности территорий.