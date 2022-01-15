В Ингушетии ответили Кадырову и выразили свои претензии

Двухкилометровая пешеходная набережная откроется в Кронштадте. Она протянется по южному побережью острова Котлин. Проектирование планируется завершить в 2022 году, сообщают «Невские Новости». Возведение набережной от морского портового комплекса до сквера «Инчхон» было включено в проект «Остров фортов» в ответ на потребности кронштадтцев.

Жители Кронштадта — города, расположенного на острове Котлин, — сегодня имеют очень мало благоустроенных выходов к воде. Поэтому мы включили в проект «Остров фортов» строительство пешеходной набережной в ответ на...