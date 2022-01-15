В Ингушетии ответили Кадырову и выразили свои претензии
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
13:10, 15 января 2022
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Сопредседатель общественной организации «Мекх-Кхел» Сараждин Султыгов ответил главе Чечни Рамзану Кадырову, потребовавшему сформулировать обвинения в его адрес со стороны «ингушского народа». Видеообращение опубликовано на YouTube-канале ингушской организации, перевод приводит «Фортанга». Претензии Султыгова касаются территориальных споров, высказываний чеченских чиновников в адрес проживающих в Ингушетии людей и действий в отношении беженцев из Ингушетии, находящихся в Грозном во время военной кампании.
Сделайте один шаг назад. Посадите комиссии с обеих сторон по земельному вопросу, позвольте им поработать. Если же такой возможности нет, сообщите нам об этом <....> Вот одна аргументированная претензия. Отойти на исходную, определить границу по всему периметру, — приводит издание высказывание представителя «Мекх-Кхел».
Султыгов отмечает, что Кадыров ранее уже обещали «отпустить» эти территории, где проживал тейп Хашиевых. И добавил, что этот вопрос «не стоит того, чтобы пролить хоть одну каплю крови среди народов».