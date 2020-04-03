Кабмин может ввести мораторий на ответственность за несоблюдение маркировки

https://static.news.ru/photo/c2621160-75a3-11ea-ac08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Российское правительство прорабатывает возможность ввести на шесть месяцев мораторий на ответственность за несоблюдение правил маркировки товаров. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

В кабмине рассматривается вопрос возможности полугодового моратория на ответственность по товарным группам, срок маркировки которых не переносился, — приводит слова Евтухова ТАСС.

Замминистра пояснил, что правительство при этом не считает необходимым переносить срок введения обязательной маркировки по другим товарным группам.

Пилотный проект по внедрению маркировки стартовал 15 июля 2019 года и должен был завершиться в конце февраля текущего года. Согласно официальному сайту «Честного знака», сейчас в нём участвуют более 400 предприятий. На каждую единицу товара они наносят специальный код, который служит средством идентификации. Так, участники оборота направляют в систему информацию о переходе права собственности на продукцию. Организацией эксперимента занимается ЦРПТ, имеющий отношение к USM Holdings, госкорпорации «Ростех» и «Элвис-Плюс групп».

Как писал NEWS.ru, ранее в России продлили эксперимент по маркировке молочной продукции до 31 декабря 2020 года.

