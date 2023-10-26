Инвесторы смогут получать фиксированный доход от проектов импортозамещения

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Власти обсуждают закрепление минимального гарантированного дохода для инвесторов в «мегапроекты» импортозамещения, пишет РБК. Предполагается, что государство будет обеспечивать инвесторам фиксированный уровень внутренней доходности по определенной формуле в обмен на обязательства по выпуску промышленной продукции и ее поставкам в утвержденном объеме. Для этого планируется разработать изменения в механизм «О государственно-частном партнерстве» (ГЧП).



Механизм позволит хеджировать часть рисков инвесторов в условиях ограниченного доступа к технологиям и потенциальной недозагрузки мощностей, надеются власти. Кроме того, он повысит привлекательность ГЧП для банков.

Ранее в России предложили «амнистировать» советские измерительные приборы. В Росстандарте пояснили, сегодня многие приборы, выпущенные до 1993 года, по-прежнему исправны и используются, в частности, в оборонной промышленности, а также на объектах электроэнергетики и в научных лабораториях. Речь идет об измерительных трансформаторах, метеорологических и радиоизмерительных приборах, универсальных вольтметрах, генераторах сигналов, осциллографах, весоизмерительных приборах и так далее.

В Росстандарте отметили высокую надежность таких приборов на протяжении десятилетий, их простоту и низкую стоимость в эксплуатации. Кроме того, во многих случаях измерительные приборы «заточены» под конкретные объекты, и их замена просто невозможна. Однако по закону, принятому 30 лет назад, эти приборы не могут использоваться в области государственного регулирования, поскольку не являются «средствами измерений утвержденного типа», для которых установлен свой порядок допуска. Всего, по данным Росстандарта, сейчас в исправном состоянии находятся более ста тысяч средств измерения, выпущенных до 1993 года.