Ходаковский сравнил Россию с верой, а Украину — с суеверием

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Александр Ходаковский

Заместитель главы Росгвардии в Донецкой Народной Республике Александр Ходаковский сравнил Россию с верой, а Украину — с суеверием. В своем Telegram-канале он написал, что последнее очень прилипчивое и заразное.

Если предположить, что Россия — это вера, то Украина — это суеверие. Суеверие невероятно заразно, прилипчиво, живуче... Оно как будто вступает в резонанс с чем-то в нас древним, когда совершали человеческие жертвоприношения и поедали себе подобных, — написал Ходаковский.

Силовик считает, что «вирус украинства» заразен, и он не представляет, что инфицированные «будут страдать по мировой гармонии». Ходаковский сказал, что не может представить «носителя» этого заболевания стремящимся к радостопечалию — чувству, присущему верующим людям, которые являются «носителями чистой, незамутненной веры».

Ранее замглавы Росгвардии в ДНР назвал Украину зараженной тушей, которую России надо переварить. Он предрек переход ненависти Украины на ее «западных партнеров», поскольку это чувство у республики перерастет в своего рода сепсис и в скором времени Киев обвинит Европу в недостаточной помощи на фронте. Он предложил устроить «украинской нечисти» карантин на территориях за Левобережьем.