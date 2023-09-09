Ходаковский назвал Украину зараженной тушей, которую России надо переварить Ходаковский предрек переход ненависти Украины на ее «западных партнеров»

Фото: Friedemann Kohler/DPA/TASS

Александр Ходаковский

Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский назвал Украину зараженной тушей, которую России надо переварить. В своем Telegram-канале он написал, что ненависть республики перерастет в своего рода сепсис и в скором времени Киев окажется противником нынешних западных партнеров, обвиняя Европу в недостаточной помощи на фронте.

Вся накопленная ненависть в ее самой заразной форме достанется партнёрам в нагрузку, и через время она свою работу сделает. Очень быстро вспомнится «большая любовь» между бандеровцами и ясновельможными панами, понесутся обвинения в том, что недостаточно помогли и дали русским загнать Украину в угол — нам останется только ждать, — написал Ходаковский.

По мнению силовика, «человеческая дрянь» живет ненавистью. Ходаковский считает, что есть болезни, против которых нет средств, и только карантин помогает не заразиться ими. Он предложил устроить «украинской нечисти» карантин на территориях за Левобережьем.

На тех территориях скопится столько ненавистников России, что ненависть в конце концов приведёт к сепсису, — считает Ходаковский.

Ранее силовик заявил, что сейчас ведется «война физическая», экономическая и духовная. Ходаковский считает, что «духовную войну» можно выиграть, вернувшись к истокам, где есть «Бог, народ, папа и мама».